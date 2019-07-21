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Самопомощь требует от ЦИК распустить окружную комиссию под Киевом

Самопомощь требует от ЦИК распустить окружную комиссию под Киевом - Фото
Оксана Сыроид (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
21.07.2019, 13:15

Партия заявляет, что на 94-м избирательном округе в Обуховском и Васильковском районах готовятся фальсификации

Партия Самопомощь подала жалобу в Центральную избирательную комиссию из-за якобы подготовки фальсификаций на 94-м избирательном округе в Обуховском и Васильковском районах Киевской области, сообщает пресс-служба политической силы.

Они требуют распустить комиссию и полностью заменить ее состав – "для того, чтобы обеспечить справедливый подсчет голосов".

По словам вице-спикера парламента Оксаны Сыроид, которая баллотирует в первой пятерке Самопомощи, в окружную комиссию 94-го округа кто-то от имени партии подал неподписанные и без печатей документы с просьбой заменить членов комиссии от партии.

"Окружная избирательная комиссия 94 избирательного округа по тем фальшивым заявлениям фактически такую замену сделала. Поэтому сегодня на всех УИК в 94 избирательном округе работают люди, которые не представляют партию Объединение Самопомощь", - заявил Сыроид.

Она добавила, что в 94-м округе также баллотируется нардеп Игорь Кононенко, и поэтому партия ждет там "массовых нарушений и фальсификаций".

Сегодня в Украине проходят досрочные парламентские выборы. Оглашение первых экзитполов ожидается в 20:00. 

ЦИК уже озвучила первые данные по явке избирателей.

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