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Выборы. ЦИК озвучила первые данные по явке избирателей

Выборы. ЦИК озвучила первые данные по явке избирателей - Фото
Фото: ЕРА
21.07.2019, 12:38

Избирательная комиссия озвучила данные по явке на 12:00

По состоянию на 12:00, явка избирателей на досрочных парламентских выборах составляет 17,86%, сообщает Центральная избирательная комиссия.

Для сравнения, во время президентских выборов явка в это же время в первом туре составляла 16,65%, во втором – 18,14%.  

Активнее всего на парламентских выборах голосуют в Луганской области – 25,58%.

Сегодня в Украине проходят досрочные парламентские выборы. Оглашение первых экзитполов ожидается в 20:00.

В ЦИК сообщили, что все избирательные участки в Украине открылись, однако 27 - с опозданием.

Президент Владимир Зеленский уже проголосовал.

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