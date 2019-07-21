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В Харькове сообщили о минировании 14 избирательных участков

В Харькове сообщили о минировании 14 избирательных участков - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net
21.07.2019, 17:20

В полиции пишут, что проводят осмотр помещений и прилегающей территории

В Киевском районе Харькова неизвестный заминировал 14 избирательных участков. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Отмечается, что по адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

В полииции уточнили, что сообщение о закладке взрывчатки в 14 избирательных участках, расположенных на улицах Моисеевской, Пушкинской, Леся Сердюка, Владислава Зубенко, Минераловодской, Чкалова, переулке Студенческом и Электроинструментальном, поступило в полицию по спецлинии "102" в 14:55.

В настоящее время правоохранители проводят осмотр помещений и прилегающей территории.

Партия Самопомощь подала жалобу в Центральную избирательную комиссию из-за якобы подготовки фальсификаций на 94-м избирательном округе в Обуховском и Васильковском районах Киевской области. Они требуют распустить комиссию и полностью заменить ее состав.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что на одном из специальных избирательных участков в Киевском СИЗО на Лукьяновке не хватает бюллетеней для голосования на досрочных выборах в Верховную Раду.

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Харьков выборы минирование
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