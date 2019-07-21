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Денисова: В Киевском СИЗО не хватает бюллетеней

Денисова: В Киевском СИЗО не хватает бюллетеней - Фото
Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
21.07.2019, 16:31

На одном из трех участков на 1106 избирателей было 1026 бюллетеней, сообщила омбудсмен

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что на одном из специальных избирательных участков в Киевском СИЗО на Лукьяновке не хватает бюллетеней для голосования на досрочных выборах в Верховную Раду. Об этом она сообщила в Facebook.

На одном из трех участков, созданных в СИЗО, на 1106 избирателей было наглядно 1026 бюллетеней, написала Денисова.

Также омбудсмен отметила, что раньше (31 марта и 21 апреля) в этом учреждении работал только один специальный участок, хотя голосование проходило в трех разных помещениях. Денисова указала на этот недостаток ЦИК, и на этот раз его исправили. Она добавила, что в СИЗО - 2320 избирателей.

Кроме того, омбудсмен отметила, что, по сравнению с предыдущими выборами, на этот раз было обеспечено право проголосовать удерживаемым, которые не могут самостоятельно перемещаться.

По состоянию на 16:00 явка избирателей составляет около 34,71%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центральной избирательной комиссией. Пока что подсчитаны данные из четырех областей - Донецкой, Житомирской, Львовской, Харьковской.

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