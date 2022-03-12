Восемь ракет. Оккупанты разрушили аэродром в Василькове

Сегодня утром российские оккупанты выпустили восемь ракет и уничтожили аэродром в Василькове (Киевская область). Об этом в видеообращении в Facebook сообщила мэр Василькова Наталия Баласинович.

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"Сегодня около 7:00 вражеские силы обстреляли город Васильков. Восемь ракет попали. Обстреляли аэродром. Вследствие нанесенных ракетных ударов аэродром полностью уничтожен. Уничтожена взлетная полоса. Сдетонировал склад с боеприпасами. И они до сих пор детонируют. Также уничтожен склад с ГСМ", – отметила она.

Баласинович обратилась к жителям Василькова, которые решили, что "война закончилась": оставайтесь дома. "Неимоверное количество людей. Люди, что вы делаете? Вы думаете, что вы бессмертные? Пожалуйста, оставайтесь дома. В нашем городе сейчас опасно", – сказала она.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли мощный авиаудар по Василькову. Полиция устанавливает повреждения в близлежащих домах. Информация о потерпевших уточняется.

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Валерия Кондратова

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