"Восстановление Украины". Чехия назвала приоритеты на время председательства в Совете ЕС
Одним из приоритетов деятельности Чехии во время ее председательства в Совете ЕС будет восстановление Украины. Об этом сказал чешский премьер-министр Петр Фиала, передает Blesk.
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"Можно сказать, что мир уже не будет прежним после российской агрессии в Украине. Мы также хотим принять участие в формировании того, каким он будет", – сказал Фиала о предстоящем председательстве Чехии в Совете ЕС.
Он перечислил шесть приоритетов деятельности Чехии на посту председателя Совета ЕС:
- преодоление кризиса беженцев;
- послевоенное восстановление Украины;
- энергетическая безопасность;
- стратегическая устойчивость европейской экономики;
- укрепление обороноспособности;
- устойчивость демократии.
По словам Фиалы, Европа и мир переживают фундаментальные изменения.
"Война обнажила слабые места в европейской архитектуре в сфере безопасности, которые нам предстоит устранить", – сказал премьер-министр Чехии, добавив, что российская агрессия в Украине вызвала самую большую волну беженцев в Европе со времен Второй мировой войны.
"Нам придется сосредоточиться на послевоенном восстановлении Украины", – подчеркнул Фиала.
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