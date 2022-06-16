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"Восстановление Украины". Чехия назвала приоритеты на время председательства в Совете ЕС

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2022, 04:51
Петр Фиала (Фото: EPA)

Одним из приоритетов деятельности Чехии во время ее председательства в Совете ЕС будет восстановление Украины. Об этом сказал чешский премьер-министр Петр Фиала, передает Blesk.

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"Можно сказать, что мир уже не будет прежним после российской агрессии в Украине. Мы также хотим принять участие в формировании того, каким он будет", – сказал Фиала о предстоящем председательстве Чехии в Совете ЕС.

Он перечислил шесть приоритетов деятельности Чехии на посту председателя Совета ЕС:

- преодоление кризиса беженцев;

- послевоенное восстановление Украины;

- энергетическая безопасность;

- стратегическая устойчивость европейской экономики;

- укрепление обороноспособности;

- устойчивость демократии.

По словам Фиалы, Европа и мир переживают фундаментальные изменения.

"Война обнажила слабые места в европейской архитектуре в сфере безопасности, которые нам предстоит устранить", – сказал премьер-министр Чехии, добавив, что российская агрессия в Украине вызвала самую большую волну беженцев в Европе со времен Второй мировой войны. 

"Нам придется сосредоточиться на послевоенном восстановлении Украины", – подчеркнул Фиала.

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Наталия Медведева
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чехия восстановление украины совет ЕС петр фиала
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