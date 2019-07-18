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18.07.2019, 18:02

Война. Изменены правила пересечения линии разграничения

Война. Изменены правила пересечения линии разграничения - Фото
Фото: LIGA.net

Главное отличие новых правил – изменения перечня товаров, которые можно перевозить

17 июля Кабмин утвердил новый порядок пересечения линии разграничения на востоке Украины, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

Новые правила касаются жителей временно оккупированных территории и тех, кто планирует пересекать линию разграничения в Донецкой и Луганской областях. В частности, новые правила определяют процедуру пропуска людей и авто, выдачи разрешений на пересечение, особенностей контроля, перемещения гуманитарных грузов.

Главное отличие новых правил – изменение перечня товаров, которые можно перевозить. Теперь существует норма, которая предусматривает перечень только запрещенных или ограниченных товары, то есть, перевозить можно будет любые товары, кроме запрещенных.

"Такое нововведение позволит обеспечить права гражданского населения и удовлетворить необходимые потребности", - сказано в сообщении МинВОТ. Министерство, в свою очередь, должно скоро утвердить соответствующий перечень товаров.

Также сообщается, что перечень запрещенных для перевозки товаров ранее неоднократно обсуждались с общественностью, Государственной фискальной службой, СБУ, штабом ООС, гуманитарными организациями и другими ведомствами.

Ранее сегодня представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ Роман Бессмертный заявил, что на вчерашних переговорах трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились об обмене пленных по схеме 208 на 69.

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Теги: война, Донбасс, линия разграничения
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