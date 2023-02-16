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Война России против Украины это война людоедов против людей – Ландсбергис

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2023, 22:29
Война России против Украины это война людоедов против людей – Ландсбергис - Фото
Витаутас Ландсбергис (Фото - EPA)

Война России против Украины – это война людоедов против людей. Так считает первый глава парламента Литвы после восстановления ее независимости в 1991 году профессор Витаутас Ландсбергис. Его выступление цитирует портал LRT.lt.

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16 февраля профессор Ландсбергис выступил с речью в честь Дня восстановления Литовского государства. Большую часть выступления он посвятил вторжению России в Украину. 

Ландсбергис сказал, что "новый фюрер пытается назвать целью своего русского мира завоевание", и призвал цивилизованный мир еще более решительно встать на сторону Украины. 

"Как остановить агрессивный руссо-фашизм, как прекратить войну людоедов против людей, как остановить разрушение городов и тотальные убийства, совершаемые с наслаждением?" – сказал Ландсбергис. 

Он подчеркнул, что "людоеды и дальше участвуют в международных организациях, которые сами же и поливают помоями лжи", и что "государства людей сами снабжают государства людоедов деньгами, давая им возможность продолжать разрушительный военный геноцид".

По словам Ландсбергиса, в Европе лишь болтают о том, что "история не должна повториться", но в действительности Запад все еще боится отдавать Украине истребители и другое вооружение, необходимое ей для обороны.

На фоне нерешительности Запада, сказал профессор, общество Литвы показало чудо – чудо народной солидарности.

  • В 2015 году Ландсбергис заявлял, что "Европа занимается самообманом", и что ситуация "на краю пропасти, как это было в преддверии Второй мировой войны" из-за того, что Путин безнаказанно убивает людей в Украине.
  • 31 января 2923 года президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что красные линии Запада относительно поставок Украине истребителей и ракет дальнего радиуса действия "должны быть пересечены".
Сергій Бережний
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