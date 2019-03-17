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17.03.2019, 21:12

Война в Донбассе: Украина инициирует группу по аудиту убытков

Война в Донбассе: Украина инициирует группу по аудиту убытков - Фото
Валерий Пацкан

Глава Счетной палаты отметил, что "вопрос будет рассматриваться в сентябре на ближайшем конгрессе INTOSAI"

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Счетная палата выходит с предложением к своим коллегам из INTOSAI, насчитывающей 200 стран-членов, создать специальную рабочую группу по аудиту оценивания причиненных убытков и потерь из-за войны в Донбассе. Об этом в интервью ZN.UA заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан

По его словам, цель этой группы - разработка методологии для оценивания причиненных убытков и механизмов эффективного контроля использования средств на преодоление этих убытков

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Пацкан отметил, что этот вопрос будет рассматриваться в сентябре на ближайшем конгрессе INTOSAI.

По данным издания, несмотря на то, что он состоится в Москве, а украинская делегация будет бойкотировать данное мероприятие, имеется группа поддержки, которая готова озвучить нашу инициативу.

"У нас уже состоялась встреча с министром иностранных дел и послами ряда стран. Мы донесли до них эту идею и попросили рассказать о нашей инициативе вышестоящим органам аудита в их государствах. Кроме того, отдельно проводим встречи с дружескими к нам ведомствами в Польше, Литве, Чехии, которые также могут нам помочь с этой инициативой. Тот факт, что мы не привязываем исключительно к Украине, а хотим создать универсальную методологию для всех, должен нам помочь", - сказал глава Счетной палаты.

Он уточнил, что есть немало стран, тоже заинтересованных в создании такой рабочей группы в INTOSAI. "Кипр, Азербайджан, Афганистан, Грузия, Ирак, Кувейт, Македония, Молдова, Сирия, Хорватия, Израиль и, к сожалению, многие другие", - добавил Пацкан.

По его мнению, если показать на примере "одного конфликта, сколько было причинено убытков государству, сколько средств необходимо для преодоления этих последствий, отношение мира к государству-агрессору будет меняться".

"Даже больше, в международных инстанциях, в судах мы сможем использовать эти данные, рассчитанные с применением методики, утвержденной международной организацией, лучшими специалистами. Нам будет легче отстаивать свои позиции, наши данные будут бесспорными, обоснованными", - подчеркнул он.

10 января 2018 года сообщалось, что за время войны России против Украины донбасскому региону нанесен ущерб по меньшей мере на 13 млрд гривень.

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Теги: война, Донбасс, аудит, Валерий Пацкан
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