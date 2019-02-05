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Боты:
05.02.2019, 07:42

Война в Донбассе: Забродский назвал главное достижение ВСУ

Война в Донбассе: Забродский назвал главное достижение ВСУ - Фото
Михаил Забродский (фото - скриншот видео)

Командующий Десантно-штурмовыми войсками Украины отметил, что в ВСУ появились разного уровня военные, которые "научились принимать решения"

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Командующий Десантно-штурмовыми войсками Украины Михаил Забродский назвал главное достижение ВСУ за четыре года войны в Донбассе. Об этом он заявил 4 февраля в эфире телеканала ICTV.

"Главное достижение, главный итог 4-летних событий на востоке Украины, то что в ВСУ появилась целая плеяда руководителей разных уровней, которые за это время научились принимать решения, брать на себя ответственность, выполнять  любые задания, которые ставит перед ними военно-политическое руководство страны. Поэтому мой ответ, если задача по полной адаптации стандартам НАТО в 2024 году будет поставлена верховным главнокомандующим, она будет выполнена", - сказал Забродский.

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По его словам, страны-члены НАТО имеют совсем другую философию военного дела.

"Не вооруженные силы вступают в НАТО, а государство в целом. Если мы говорим о стандартах НАТО, то мы должны говорить совсем о другой философии военного дела, которая нам еще до конца непонятна, для этого еще нужно много работать", - отметил Забродский.

Он считает, что это, в частности, вопрос военного образования. "Это вопрос совсем другого взгляда на модель ВСУ, на принципы распределения ответственности соответствующих командиров, командующих», - уточнил Забродский.

Забродский добавил - сейчас многие западные инструкторы приезжают в Донбасс, для того, чтобы посмотреть, чего достигла украинская армия за годы гибридной войны в Донбассе.

4 апреял 2018 года Забродский выступал против возвращения временно оккупированного Донбасса только военным путем.

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Теги: Михаил Забродский, ВСУ, война, Донбасс, достижения
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