Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
21.04.2019, 22:22

Война в Донбассе. Зеленский заявил о плане и информационной войне

Война в Донбассе. Зеленский заявил о плане и информационной войне - Фото
Владимир Зеленский (фото - LIGA.net)

Кандидат в президенты обещает делать "очень мощную информационную войну" и зовет украинских журналистов

Реклама
Реклама

Кандидат в президенты Владимир Зеленский готовит "информационную войну", чтобы прекратить огонь в Донбассе. Об этом он сказал на брифинге, передает корреспондент LIGA.net.

Зеленский пригласил журналистов в ближайшее время на большой и длинный разговор. Но время и место он не назвал.

Реклама

"Это наш план... Мы будем делать очень мощную информационную войну, чтобы закончить огонь на Донбассе. Мы вас приглашаем. Мы будем с вами разговаривать не полчаса, не час. Мы вам расскажем наш план действий", - сказал он.

Зеленский уточнил, что это касается только украинских журналистов: "Наших, украинских журналистов. Украинских".

По данным национального экзитпола, Владимир Зеленский набрал 73% голосов, Порошенко - 25%.

Читайте также: Выборы 2019. Хроника второго тура: трансляция на LIGA.net

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, информационная война
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 