Война в Донбассе. Зеленский заявил о плане и информационной войне

Владимир Зеленский (фото - LIGA.net)

Кандидат в президенты Владимир Зеленский готовит "информационную войну", чтобы прекратить огонь в Донбассе. Об этом он сказал на брифинге, передает корреспондент LIGA.net.

Зеленский пригласил журналистов в ближайшее время на большой и длинный разговор. Но время и место он не назвал.

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"Это наш план... Мы будем делать очень мощную информационную войну, чтобы закончить огонь на Донбассе. Мы вас приглашаем. Мы будем с вами разговаривать не полчаса, не час. Мы вам расскажем наш план действий", - сказал он.

Зеленский уточнил, что это касается только украинских журналистов: "Наших, украинских журналистов. Украинских".

По данным национального экзитпола, Владимир Зеленский набрал 73% голосов, Порошенко - 25%.

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