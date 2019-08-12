Война. В Слуге народа объяснили инициативу по закону о цензуре

Александр Корниенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Закон о правилах работы СМИ в условиях гибридной войны в Донбассе, который предложил один из депутатов-мажоритарщиков от Слуги народа Сергей Швец, нужен для выдерживания определенных рамок для журналистов. Об этом заявил глава избирательного штаба партии Слуга народа Александр Корниенко в интервью РБК-Украина.

"Речь идет больше о выдерживании определенных рамок для журналистов, чтобы не называли белое зеленым, а коричневое квадратным. Если есть представители оккупационных войск, то это представители российских оккупационных войск, а не какие-то "ополченцы", - отметил Корниенко.

По его словам, он разделяет идею, что Украине надо усилиться информационно.

"Потому что информационную войну мы пока не выигрываем. Информационная война является значительной составляющей гибридной войны, и мы фактически во многом ее "слили", во многом из-за позиции Министерства информационной политики и вообще за его несовершенный функционал", - объяснил Корниенко.

Он добавил, что поэтому сейчас назревает концепция реформирования этой сферы. "Возможно, создание единого органа исполнительной власти, который будет заниматься всей гуманитарной политикой", - уточнил Корниенко.