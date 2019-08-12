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Война. В Слуге народа объяснили инициативу по закону о цензуре

Война. В Слуге народа объяснили инициативу по закону о цензуре - Фото
Александр Корниенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
12.08.2019, 13:44

Глава избирательного штаба партии Слуга народа Александр Корниенко подчеркнул, что информационную войну Украина пока не выигрывает

Закон о правилах работы СМИ в условиях гибридной войны в Донбассе, который предложил один из депутатов-мажоритарщиков от Слуги народа Сергей Швец, нужен для выдерживания определенных рамок для журналистов. Об этом заявил глава избирательного штаба партии Слуга народа Александр Корниенко в интервью РБК-Украина.

"Речь идет больше о выдерживании определенных рамок для журналистов, чтобы не называли белое зеленым, а коричневое квадратным. Если есть представители оккупационных войск, то это представители российских оккупационных войск, а не какие-то "ополченцы", - отметил Корниенко.

По его словам, он разделяет идею, что Украине надо усилиться информационно.

"Потому что информационную войну мы пока не выигрываем. Информационная война является значительной составляющей гибридной войны, и мы фактически во многом ее "слили", во многом из-за позиции Министерства информационной политики и вообще за его несовершенный функционал", - объяснил Корниенко.

Он добавил, что поэтому сейчас назревает концепция реформирования этой сферы. "Возможно, создание единого органа исполнительной власти, который будет заниматься всей гуманитарной политикой", - уточнил Корниенко.

  • 1 августа 2019 года советник президента Украины, новоизбранный депутат Верховной Рады Никита Потураев заявил, что русскоязычный телеканал для "борьбы за умы", который планирует создать украинская власть должен быть общим продуктом многих украинских СМИ.
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Слуга народа война цензура Александр Корниенко
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