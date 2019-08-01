У Зеленского пояснили, как будет работать русскоязычный телеканал

Никита Потураев (фото - Радио Свобода)

Русскоязычный телеканал для "борьбы за умы", который планирует создать украинская власть должен быть общим продуктом многих украинских СМИ. Об этом заявил советник президента Украины, новоизбранный депутат Верховной Рады Никита Потураев, передает Радио Свобода.

"Это должно быть сотрудничество частных медиа, государства, Общественного вещателя, а также и так называемой гражданской журналистики, поскольку у нас не будет возможности получать достоверную информацию из Крыма, с оккупированных территорий. Мы можем получать достоверную информацию для тех же телевизионных новостей только посредством гражданской журналистики", - сказал Потураев.

По его словам, такой телеканал будет работать в первую очередь на оккупированные территории и за границу.

"У нас есть отдельные проекты, направленные на оккупированные территории, мы их не должны потерять. Они в том числе и частные, ATR прекрасно вещает на Крым настолько, насколько может, его тоже глушат. Но мы должны создать хотя бы один мощный канал иновещания, конечно, с дополнительным фокусом на оккупированные территории", - подчеркнул советник Зеленского.

29 июля заместитель председателя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в Украине создадут мировой русскоязычный канал. По его словам, такой канал нужен, чтобы Украина могла бороться и за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, и за умы россиян на территории России.