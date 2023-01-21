Война в состоянии застоя, но у ВСУ есть небольшие успехи под Кременной – разведка Британии

Украинские военные добились небольших успехов в районе Кременной, сообщает разведка Великобритании.

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Война в целом находится в состоянии застоя, говорят разведчики. Но самые тяжелые бои за последние дни были в трех секторах.

В районе Кременной Украина, вероятно, добилась небольших успехов и успешно защитилась от российских контратак.

На Бахмутском направлении российские военные и вагнеровцы, вероятно, восстанавливают позиции в районе Соледара. У оккупантов есть реальная возможность локального продвижения, считают британцы.

На Запорожском направлении обе стороны сосредоточили значительные силы. Они вели артиллерийские перестрелки и вступали в стычки, но не проводили крупномасштабных наступательных действий.

Украинские военные вышли к линии Сватово-Кременная после осеннего блицкрига в Харьковской области. Прорыв линии может дать выход на север Луганской области.

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Марко Сировой

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