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Война в состоянии застоя, но у ВСУ есть небольшие успехи под Кременной – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
21.01.2023, 09:37
Война в состоянии застоя, но у ВСУ есть небольшие успехи под Кременной – разведка Британии - Фото
Украинская военная техника (Фото: EPA)

Украинские военные добились небольших успехов в районе Кременной, сообщает разведка Великобритании.

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Война в целом находится в состоянии застоя, говорят разведчики. Но самые тяжелые бои за последние дни были в трех секторах.

В районе Кременной Украина, вероятно, добилась небольших успехов и успешно защитилась от российских контратак.

На Бахмутском направлении российские военные и вагнеровцы, вероятно, восстанавливают позиции в районе Соледара. У оккупантов есть реальная возможность локального продвижения, считают британцы.

Война в состоянии застоя, но у ВСУ есть небольшие успехи под Кременной – разведка Британии

На Запорожском направлении обе стороны сосредоточили значительные силы. Они вели артиллерийские перестрелки и вступали в стычки, но не проводили крупномасштабных наступательных действий.

  • Украинские военные вышли к линии Сватово-Кременная после осеннего блицкрига в Харьковской области. Прорыв линии может дать выход на север Луганской области.

Читайте также: Сватово. Россияне могут подорвать дамбу, чтобы остановить ВСУ — Центр нацсопротивления

Марко Сировой
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