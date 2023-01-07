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Сватово. Россияне могут подорвать дамбу, чтобы остановить ВСУ — Центр нацсопротивления

Цей матеріал також доступний українською
07.01.2023, 13:41
Сватово. Россияне могут подорвать дамбу, чтобы остановить ВСУ — Центр нацсопротивления - Фото
Дамба в Сватово (Фото: скриншот видео)

Российские оккупанты могут подорвать дамбу водохранилища в Сватово Луганской области, чтобы замедлить продвижение Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

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Известно, что в Сватово прибыло инженерно-саперное подразделение противника, чтобы изучить возможность подрыва дамбы. 

Таким образом россияне рассчитывают замедлить продвижение ВСУ на данном участке фронта, при этом в подрыве дамбы оккупанты хотят обвинить Украину. 

В ЦНС подчеркнули, что подобные действия являются умышленным разрушением критической инфраструктуры Украины и не имеют целесообразности, так как не меняют положение дел на фронте.

Нацсопротивление заявляет, что захватчики могут использовать подрыв дамбы как повод для депортации местных жителей. 

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Дмитро Гриниченко
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