Сватово. Россияне могут подорвать дамбу, чтобы остановить ВСУ — Центр нацсопротивления

Российские оккупанты могут подорвать дамбу водохранилища в Сватово Луганской области, чтобы замедлить продвижение Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

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Известно, что в Сватово прибыло инженерно-саперное подразделение противника, чтобы изучить возможность подрыва дамбы.

Таким образом россияне рассчитывают замедлить продвижение ВСУ на данном участке фронта, при этом в подрыве дамбы оккупанты хотят обвинить Украину.

В ЦНС подчеркнули, что подобные действия являются умышленным разрушением критической инфраструктуры Украины и не имеют целесообразности, так как не меняют положение дел на фронте.

Нацсопротивление заявляет, что захватчики могут использовать подрыв дамбы как повод для депортации местных жителей.

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Дмитро Гриниченко

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