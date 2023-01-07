Сватово. Россияне могут подорвать дамбу, чтобы остановить ВСУ — Центр нацсопротивления
Российские оккупанты могут подорвать дамбу водохранилища в Сватово Луганской области, чтобы замедлить продвижение Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.
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Известно, что в Сватово прибыло инженерно-саперное подразделение противника, чтобы изучить возможность подрыва дамбы.
Таким образом россияне рассчитывают замедлить продвижение ВСУ на данном участке фронта, при этом в подрыве дамбы оккупанты хотят обвинить Украину.
В ЦНС подчеркнули, что подобные действия являются умышленным разрушением критической инфраструктуры Украины и не имеют целесообразности, так как не меняют положение дел на фронте.
Нацсопротивление заявляет, что захватчики могут использовать подрыв дамбы как повод для депортации местных жителей.
- В Генштабе заявили, что ВСУ ведут наступление в районе Кременной и продвинулись на 2,5 км.
- Британская разведка сообщила, что оккупанты построили обширную оборонительную линию в Кременной, так как ее район имеет важное логистическое значение.
- В Восточной группировке войск ВСУ заявляли, что официально сообщат о ситуации вокруг Кременной, когда будет результат.
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