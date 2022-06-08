Война в Украине началась из-за ошибок Европы. ЕС обязан давать Украине оружие: евродепутат

Европейский Союз обязан обеспечивать Украину оружием, потому что вторжение России стало возможным из-за провалов европейской политики безопасности. Об этом на заседании Европарламента заявила глава подкомитета ЕП по безопасности и обороне Натали Луазо.

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"Мы должны оказывать больше поддержки Украине – военной, финансовой, гуманитарной, политической и моральной", – сказала депутат Европарламента.

Она отметила, что снабжение оружием для Украины является обязанностью Евросоюза, потому что российское вторжение в Украину стало следствием очевидных провалов в европейской политике по безопасности.

"Мы должны извлечь уроки из наших неудач, чтобы лучше защитить собственных граждан. Потому что российское вторжение в Украину – это признак того, что мы провалились. Если бы мы допустили Украину в НАТО, сейчас она бы не была атакована. Те, кто с этим не соглашаются – они не правы. Если бы мы реагировали более мощно на российскую агрессию против Грузии, на аннексию Крыма и на войну на Донбассе, если бы мы не закрывали глаза на то, что 21 000 человек погибли в Алеппо под российскими бомбами – тогда Россия не была бы убеждена, что мы позволим ей атаковать Украину", – сказал Луазо.

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Наталия Медведева

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