Война. Защитники Украины ведут бои с Россией на окраине Сум
24.02.2022, 15:44
Украинские военные ведут бои с российскими оккупантами на окраине Сум. Об этом сообщает Госпогранслужба.
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Отмечается, что в бой с войсками России под Сумами вступили ВСУ, пограничники и Нацгвардия. Украинские военные держат оборону.
По имеющейся информации, РФ идет в наступление со стороны Конотопа.
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