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Война. Защитники Украины ведут бои с Россией на окраине Сум

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 15:44

Украинские военные ведут бои с российскими оккупантами на окраине Сум. Об этом сообщает Госпогранслужба.

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Отмечается, что в бой с войсками России под Сумами вступили ВСУ, пограничники и Нацгвардия. Украинские военные держат оборону.

По имеющейся информации, РФ идет в наступление со стороны Конотопа.

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Марк Сировой
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война Сумы вторжение бой войска россии
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