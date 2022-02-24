Война. Защитники Украины ведут бои с Россией на окраине Сум

Украинские военные ведут бои с российскими оккупантами на окраине Сум. Об этом сообщает Госпогранслужба.

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Отмечается, что в бой с войсками России под Сумами вступили ВСУ, пограничники и Нацгвардия. Украинские военные держат оборону.

По имеющейся информации, РФ идет в наступление со стороны Конотопа.

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Марк Сировой

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