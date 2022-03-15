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Войска НАТО находятся в состоянии повышенной готовности – Столтенберг

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2022, 16:16

Войска НАТО находятся в состоянии повышенной готовности, заявил во время брифинга генсек альянса Йенс Столтенберг, который транслировало Суспильне.

"Сотни тысяч американских войск в Европе и около 40 тысяч под непосредственным командованием НАТО и восточной части альянса", – пояснил Столтенберг.

Он добавил, что если будет нападение на одну страну-члена НАТО, то будет сразу ответ со стороны всех стран-членов альянса.

Также Столтенберг заявил, что НАТО будет продолжать поставлять военное оборудование, технику и гуманитарную помощь Украине.

"Украинский народ мужественно и храбро сражается. И мы должны сделать все возможное для того, чтобы его поддержать", – отметил он.

Столтенберг также не исключает, что россия может использовать химическое оружие.

16 марта министры обороны обсудят конкретные меры по укреплению безопасности в долгосрочной перспективе в разных сферах. Участие примет и руководитель МОУ Алексей Резников, говорит генсек НАТО.

Также он анонсировал дополнительные военные учения.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно признать, что в НАТО она не вступит, поэтому необходимо рассчитывать на собственные силы и помогающих партнеров.

Катерина Амеліна
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Йєнс Столтенберг нато война с россией вторжение в украину
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