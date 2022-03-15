Зеленский: Нужно признать, что Украине не войти в НАТО
15.03.2022, 15:17
Источник: Офис президента
Украина начинает признавать, что дверь НАТО для нее не открыта. Поэтому рассчитываем на себя и партнеров, помогающих нам, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force
"Украина – не член НАТО, мы это понимаем, мы адекватные люди. Годами мы слышали о якобы открытой двери, но уже начали понимать, что нам туда не войти. Это правда и нужно это признавать. Я рад, что наш народ начинает это признавать и рассчитывать на себя и наших партнеров, которые нам помогают", – заявил президент.
Главное из выступления президента Зеленского:
- Наши люди будут помнить всегда, кто пришел на помощь в это самое сложное время для нашего государства.
- Российское вторжение в Украину разрушило все, на чем держалась безопасность в нашем регионе и уверен, что и международная безопасность.
- Вес организаций, на которые мы все надеялись, поставили под сомнение и самый мощный альянс мира, НАТО или некоторые члены альянса, похоже, загипнотизированы агрессией России.
- Мы предложили путь, чтобы Украина могла защитить свое небо и своих людей самостоятельно. Хочу, чтобы все начали об этом, особенно те страны, которые имеют границы с Россией.
- Мы делаем все, чтобы получить самолеты и противовоздушную оборону. И если мы не можем войти в открытую дверь, мы должны сотрудничать с такими сообществами, которые будут нам помогать.
- Мы бы хотели иметь надежные гарантии, которые работают на нас, а значит, и на вас.
- Российские государственные пропагандисты и дальше повторяют, что то, что в Украине – это только начало. Пугают, что будут и другие страны Европы.
- Принятых санкций, мне кажется, недостаточно, хоть я вам и благодарен. Агрессивные планы России еще не развалились и можно понять почему: мир молчит из-за захвата русскими войсками двух атомных станций. Мы слышим слова, но этого мало.
- Мы считаем, что россия практически никакого ответа не получила на то, что атаковала ядерные электростанции.
- Многие мировые компании не ушли с российского рынка. Некоторые компании заявили, что они ушли, а на самом деле они просто выжидают, чем все закончится, и когда можно будет вернуться на российский рынок.
- А некоторые компании делают вид, что соблюдают введенные санкции, но даже не увольняют людей. (Зеленский упомянул компании Нестле, Филипп Моррис, Райфайзен Банк, которые продолжают сотрудничать с РФ)
- Это свидетельствует об обмане Украины, как и с небом. Никакого международного влияния на корпорации нет, если они игнорируют кровь – мир ничего не может сделать.
- Санкционная политика должна быть такой, чтобы даже подумать о войне никто не мог.
- Нужен запрет для русского флота воспользоваться портами мира. Требуется полное отключение российских банков от SWIFT. Необходимо признание российского государства государством террористом. И нужно эмбарго на любую торговлю с россией.
- Объем вооружения, которое вы даете, он велик, но это сложно оценить, если вы не здесь. Объем, который вы нам даете в неделю, мы используем за 20 часов. Ибо такая война, потому что она жестока и здесь столько оккупантов.
- Наши военные называют оккупантов "саранча", потому что на одного человека – 10-20-30 человек. На один наш танк – 100 их. И это реальная статистика.
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