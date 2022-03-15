Зеленский: Нужно признать, что Украине не войти в НАТО

Украина начинает признавать, что дверь НАТО для нее не открыта. Поэтому рассчитываем на себя и партнеров, помогающих нам, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force

"Украина – не член НАТО, мы это понимаем, мы адекватные люди. Годами мы слышали о якобы открытой двери, но уже начали понимать, что нам туда не войти. Это правда и нужно это признавать. Я рад, что наш народ начинает это признавать и рассчитывать на себя и наших партнеров, которые нам помогают", – заявил президент.

Главное из выступления президента Зеленского:

Наши люди будут помнить всегда, кто пришел на помощь в это самое сложное время для нашего государства.

Российское вторжение в Украину разрушило все, на чем держалась безопасность в нашем регионе и уверен, что и международная безопасность.

Вес организаций, на которые мы все надеялись, поставили под сомнение и самый мощный альянс мира, НАТО или некоторые члены альянса, похоже, загипнотизированы агрессией России.

Мы предложили путь, чтобы Украина могла защитить свое небо и своих людей самостоятельно. Хочу, чтобы все начали об этом, особенно те страны, которые имеют границы с Россией.

Мы делаем все, чтобы получить самолеты и противовоздушную оборону. И если мы не можем войти в открытую дверь, мы должны сотрудничать с такими сообществами, которые будут нам помогать.

Мы бы хотели иметь надежные гарантии, которые работают на нас, а значит, и на вас.

Российские государственные пропагандисты и дальше повторяют, что то, что в Украине – это только начало. Пугают, что будут и другие страны Европы.

Принятых санкций, мне кажется, недостаточно, хоть я вам и благодарен. Агрессивные планы России еще не развалились и можно понять почему: мир молчит из-за захвата русскими войсками двух атомных станций. Мы слышим слова, но этого мало.

Мы считаем, что россия практически никакого ответа не получила на то, что атаковала ядерные электростанции.

Многие мировые компании не ушли с российского рынка. Некоторые компании заявили, что они ушли, а на самом деле они просто выжидают, чем все закончится, и когда можно будет вернуться на российский рынок.

А некоторые компании делают вид, что соблюдают введенные санкции, но даже не увольняют людей. (Зеленский упомянул компании Нестле, Филипп Моррис, Райфайзен Банк, которые продолжают сотрудничать с РФ)

Это свидетельствует об обмане Украины, как и с небом. Никакого международного влияния на корпорации нет, если они игнорируют кровь – мир ничего не может сделать.

Санкционная политика должна быть такой, чтобы даже подумать о войне никто не мог.

Нужен запрет для русского флота воспользоваться портами мира. Требуется полное отключение российских банков от SWIFT. Необходимо признание российского государства государством террористом. И нужно эмбарго на любую торговлю с россией.

Объем вооружения, которое вы даете, он велик, но это сложно оценить, если вы не здесь. Объем, который вы нам даете в неделю, мы используем за 20 часов. Ибо такая война, потому что она жестока и здесь столько оккупантов.

Наши военные называют оккупантов "саранча", потому что на одного человека – 10-20-30 человек. На один наш танк – 100 их. И это реальная статистика.

Катерина Амеліна

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