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Войска РФ возобновили наступление на Лиманском направлении: несут большие потери – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
05.06.2022, 19:12
Войска РФ возобновили наступление на Лиманском направлении: несут большие потери – Генштаб - Фото
Фото - Генштаб ВСУ

Российские оккупанты возобновили наступление на нескольких участках фронта в Донецкой области и несут там большие потери. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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На Лиманском направлении россияне при поддержке артиллерии возобновили наступление в районе Святогорска, несут значительные потери в живой силе, вооружении и технике. Оккупанты ведут штурмовые действия в направлении населенного пункта Старый Караван, там боевые действия продолжаются.

На Славянском направлении усилия армии РФ сосредоточены на продолжении наступления в направлении Славянска. Оккупанты безуспешно пытались наступать и штурмовать в районах населенных пунктов Богородичное и Долгенькое.

На Донецком направлении враг нанес авиаудары по гражданской инфраструктуре в районах Славянска и Лисичанска.

На Северодонецком направлении войска РФ обстреливали подразделения ВСУ и гражданскую инфраструктуру в районах Северодонецка, Лисичанска, Тошковки, Устиновки из минометов, артиллерии и РСЗО.

На Бахмутском направлении обстреливались населенные пункты Камышеваха, Николаевка, Белогоровка, Покровское и Доломитное. Штурмовую и армейскую авиацию враг применил вблизи Бахмута и Берестового.

Также оккупанты вели штурмовые действия в районах Белогоровки и Николаевки – понесли значительные потери в живой силе и технике. Успеха у армии РФ нет, боевые действия продолжаются.

На Слобожанском направлении враг продолжает обстрелы украинских подразделений из ствольной артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Для поддержки наступательных действий россияне ускоренно восстанавливают транспортную и железнодорожную инфраструктуру на временно захваченных территориях.

На Харьковском направлении оккупанты проводят инженерно-фортификационное оборудование позиций и минирование подступов к ним, ведут интенсивные артиллерийские и минометные обстрелы позиций ВСУ с целью сковывания украинских войск.

На Южнобужском направлении оккупанты обстреливали позиции ВСУ и пытались вести контрбатарейную борьбу. Россияне вели штурмовые действия в районе Белой Криницы, но после огневого поражения отошли на ранее занятые позиции.

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Оксана Житнюк
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