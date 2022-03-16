Войска России не господствуют в воздухе, тактика ВСУ срывает их планы – разведка Британии

Войска России не добились господства в воздухе, слабо маневрируют по пересеченной местности и не могут справиться с тактикой Вооруженных Сил Украины, которые сорвали планы наступления интервентов. Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter со ссылкой на свою разведку.

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Ведомство опубликовало такие выводы об армии РФ:

– Российские силы изо всех сил пытаются преодолеть проблемы, связанные с ландшафтом Украины.

– Войска РФ значительно привязаны к дорожной системе и не желают маневрировать по бездорожью.

– Разрушение мостов украинскими войсками сыграло ключевую роль в сдерживании наступления России;

– Войска РФ не смогли установить контроль над воздухом, что еще больше ограничивает их маневренность и возможности.

– В тактике ВСУ умело используются недостатки войск РФ в маневренности, это срывает продвижение российской армии и наносит ей значительные потери.

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Марк Сировой

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