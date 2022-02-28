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Войска России обстреляли Северодонецк: погиб гражданский, есть раненые

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 16:09

Российские оккупанты обстреляли Северодонецк, погибло гражданское лицо, есть раненые люди. Об этом сообщил в Facebook Сергей Гайдай, глава Луганской областной военно-гражданской администрации.

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По его словам, под обстрел попали улицы Гагарина, Донецкая, Федоренко. Есть прямые попадания снарядов между домами, в автомобили.

"Несколько людей ранены, к сожалению, один гражданский погиб", – сказал Гайдай.

По его словам, раненых срочно везут в больницы. Он также призвал оставаться в убежищах.

Марк Сировой
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обстрел северодонецк войска россии
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