Войска России обстреляли Северодонецк: погиб гражданский, есть раненые
28.02.2022, 16:09
Российские оккупанты обстреляли Северодонецк, погибло гражданское лицо, есть раненые люди. Об этом сообщил в Facebook Сергей Гайдай, глава Луганской областной военно-гражданской администрации.
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По его словам, под обстрел попали улицы Гагарина, Донецкая, Федоренко. Есть прямые попадания снарядов между домами, в автомобили.
"Несколько людей ранены, к сожалению, один гражданский погиб", – сказал Гайдай.
По его словам, раненых срочно везут в больницы. Он также призвал оставаться в убежищах.
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