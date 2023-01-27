Воздушные силы уничтожили очередной российский штурмовик Су-25
27.01.2023, 17:15
Иллюстративное фото: Воздушные силы ВСУ
Сегодня, 27 января, Воздушные силы Вооруженных Сил Украины уничтожили российский очередной штурмовик Су-25. Об этом сообщают в Telegram ВС ВСУ.
Как отмечается, на восточном направлении, подразделение зенитной ракетной бригады имени гетмана Филиппа Орлика воздушного командования "Юг" сбило очередной российский штурмовик Су-25.
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