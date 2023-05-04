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Воздушные силы ВСУ сообщили, что вынуждены были уничтожить свой Bayraktar над Киевом

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2023, 23:04

Воздушные силы ВСУ сообщили, что 4 мая около 20:00 в Киевской области во время планового полета потерял управление БПЛА Bayraktar TB2. Было принято решение его уничтожить. Об этом сообщает пресс-служба командования ВС ВСУ.

"Поскольку неконтролируемое пребывание БПЛА в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп. Цель – уничтожена!" – сообщили в ВС ВСУ.

Там отметили, что причины технической неисправности устанавливаются.

"В результате боевой работы и падения обломков БПЛА жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

  • Сегодня вечером над Киевом во время воздушной тревоги были сбиты несколько беспилотников.
Вадим Ребрина
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Bayraktar БПЛА вс всу пво
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