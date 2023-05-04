Воздушные силы ВСУ сообщили, что вынуждены были уничтожить свой Bayraktar над Киевом

Воздушные силы ВСУ сообщили, что 4 мая около 20:00 в Киевской области во время планового полета потерял управление БПЛА Bayraktar TB2. Было принято решение его уничтожить. Об этом сообщает пресс-служба командования ВС ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Поскольку неконтролируемое пребывание БПЛА в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп. Цель – уничтожена!" – сообщили в ВС ВСУ.

Там отметили, что причины технической неисправности устанавливаются.

"В результате боевой работы и падения обломков БПЛА жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Сегодня вечером над Киевом во время воздушной тревоги были сбиты несколько беспилотников.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.