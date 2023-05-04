В Киеве один за другим раздаются взрывы: работает ПВО

В Киеве раздаются взрывы, в том числе в центре. Об этом LIGA.net сообщают три источника в столице. Киевская городская военная администрация сообщила, что работают силы противовоздушной обороны.

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Один из источников LIGA.net предполагает, что по меньшей мере одна из вражеских целей была сбита – в небе видна характерная вспышка. Звук взрывов, по словам источника, характерен для работы противовоздушных зенитных комплексов, а также стрелкового оружия.

По состоянию на 20:25 взрывы продолжаются.

Воздушная тревога в столице объявлена с 20:00, о работе ПВО КМВА сообщила в 20:17.

Источник LIGA.net утверждает, что в 20:31, вероятно, "что-то сбили" – было видно падение определенного объекта и дым.

20:33 – отбой воздушной тревоги.

В 20:39 КМВА сообщила о сбитом над Киевом беспилотнике.



Мэр Киева Виталий Кличко написал о взрывах и пожаре в Соломенском районе столицы.



"Вероятное попадание обломков БПЛА. Все службы направляются на место. Детали позже", – написал мэр.

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Оксана Житнюк

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