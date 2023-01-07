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Возле Бахмута снайперы остановили атаку оккупантов, ликвидировав их командира – ГПСУ

Цей матеріал також доступний українською
07.01.2023, 15:52
Возле Бахмута снайперы остановили атаку оккупантов, ликвидировав их командира – ГПСУ - Фото
Снайпер ССО ВСУ (Фото - пресс-служба ССО ВСУ - sof.mil.gov.ua)

Пограничная снайперская группа остановила продвижение пехоты оккупантов на одном из направлений возле Бахмута, ликвидировав их командира. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Российские войска продолжают штурм позиций украинских войск. Военнослужащие ГПСУ в составе Сил обороны защищают от захватчиков подступы к Бахмуту.

В ГПСУ рассказали, что стрелковое подразделение оккупантов выдвигалось для атаки опорного пункта украинских защитников.

Снайперы, наблюдая за противником, вычислили руководителя подразделения. Точными выстрелами пограничники ликвидировали командира и пулеметчика. "Оккупанты, потеряв управление подразделением, побоялись атаковать и убежали", – говорится в сообщении.

  • ВСУ отразили атаки россиян в районе Бахмута, Соледара, Марьинки и Сватового.
Вадим Ребрина
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