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Генштаб: ВСУ отбили атаки россиян в районе Бахмута, Соледара, Марьинки и Сватово — карта

Цей матеріал також доступний українською
07.01.2023, 07:31
Генштаб: ВСУ отбили атаки россиян в районе Бахмута, Соледара, Марьинки и Сватово — карта - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины отбили ряд атак российских оккупантов в Луганской и Донецкой областях за минувшие сутки — противник сосредоточился на Бахмутском направлении. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что РФ сосредоточилась на попытках полного захвата Донецкой области в административных границах и ведет наступательные действия в районе Бахмута.

В Луганской области за сутки ВСУ отбили атаки в районах Стельмаховки, Макеевки, Дибровы и Белогоровки.

Также были атаки в районах Озаряновки, Соледара, Красной Горы, Подгороднего, Бахмута, Клещеевка, Соль, Первомайского, Марьинка и Победа в Донецкой области. 

Украинская авиация нанесла один удар по району сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре района скопления живой силы и военной техники, а также два склада горюче-смазочных материалов.

Фронт в районе Сватово (Карта: deepstatemap.live)

Фронт в районе Белогоровки (Карта: deepstatemap.live)

Фронт в районе Бахмута (Карта: deepstatemap.live)

Фронт в районе Марьинки (Карта: deepstatemap.live)

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Дмитро Гриниченко
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