Генштаб: ВСУ отбили атаки россиян в районе Бахмута, Соледара, Марьинки и Сватово — карта

Вооруженные Силы Украины отбили ряд атак российских оккупантов в Луганской и Донецкой областях за минувшие сутки — противник сосредоточился на Бахмутском направлении. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что РФ сосредоточилась на попытках полного захвата Донецкой области в административных границах и ведет наступательные действия в районе Бахмута.

В Луганской области за сутки ВСУ отбили атаки в районах Стельмаховки, Макеевки, Дибровы и Белогоровки.

Также были атаки в районах Озаряновки, Соледара, Красной Горы, Подгороднего, Бахмута, Клещеевка, Соль, Первомайского, Марьинка и Победа в Донецкой области.

Дмитро Гриниченко

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