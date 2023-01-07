Генштаб: ВСУ отбили атаки россиян в районе Бахмута, Соледара, Марьинки и Сватово — карта
Вооруженные Силы Украины отбили ряд атак российских оккупантов в Луганской и Донецкой областях за минувшие сутки — противник сосредоточился на Бахмутском направлении. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Военные заявляют, что РФ сосредоточилась на попытках полного захвата Донецкой области в административных границах и ведет наступательные действия в районе Бахмута.
В Луганской области за сутки ВСУ отбили атаки в районах Стельмаховки, Макеевки, Дибровы и Белогоровки.
Также были атаки в районах Озаряновки, Соледара, Красной Горы, Подгороднего, Бахмута, Клещеевка, Соль, Первомайского, Марьинка и Победа в Донецкой области.
Украинская авиация нанесла один удар по району сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре района скопления живой силы и военной техники, а также два склада горюче-смазочных материалов.
- В Бахмуте идут ожесточенные бои, но Вооруженные Силы Украины отбивают атаки россиян и наносят им "максимальные" потери в личном составе.
- Кремлевский олигарх Евгений Пригожин признал, что подконтрольные ему террористы из ЧВК Вагнера не могут прорвать украинскую оборону в Бахмуте и, скорее всего, попытается обвинить в своих неудачах Минобороны или военную промышленность РФ.
- Сейчас нельзя утверждать о провале наступления россиян в районе Бахмута Донецкой области – количество обстрелов и штурмов армии РФ не уменьшилось, сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.
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