Возле Олешек партизаны взорвали блокпост росгвардейцев – Центр нацсопротивления
24.04.2023, 22:26
Фото: t.me/atesh_ua
На временно оккупированной территории Херсонской области партизаны взорвали блокпост российских захватчиков. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
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Как отмечается, партизаны из движения "Атеш" провели успешную операцию вблизи Олешек – взорвали блокпост россиян возле объекта инфраструктуры, в результате было уничтожено несколько оккупантов.
"Под раздачу самодельного взрывного устройства попал блокпост с росгвардейцами, которые терроризировали местное население", – сообщили партизаны.
- Ранее сегодня в ВСУ прокомментировали слухи о высадке на левобережье Херсона, призвали набраться терпения.
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