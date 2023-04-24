UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Возле Олешек партизаны взорвали блокпост росгвардейцев – Центр нацсопротивления

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2023, 22:26
Возле Олешек партизаны взорвали блокпост росгвардейцев – Центр нацсопротивления - Фото
Фото: t.me/atesh_ua

На временно оккупированной территории Херсонской области партизаны взорвали блокпост российских захватчиков. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Как отмечается, партизаны из движения "Атеш" провели успешную операцию вблизи Олешек – взорвали блокпост россиян возле объекта инфраструктуры, в результате было уничтожено несколько оккупантов.

"Под раздачу самодельного взрывного устройства попал блокпост с росгвардейцами, которые терроризировали местное население", – сообщили партизаны.

Читайте также: В Украине вышел документальный фильм о движении сопротивления во время войны

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Олешки партизаны
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 