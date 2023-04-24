Возле Олешек партизаны взорвали блокпост росгвардейцев – Центр нацсопротивления

На временно оккупированной территории Херсонской области партизаны взорвали блокпост российских захватчиков. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Как отмечается, партизаны из движения "Атеш" провели успешную операцию вблизи Олешек – взорвали блокпост россиян возле объекта инфраструктуры, в результате было уничтожено несколько оккупантов.

"Под раздачу самодельного взрывного устройства попал блокпост с росгвардейцами, которые терроризировали местное население", – сообщили партизаны.

Ранее сегодня в ВСУ прокомментировали слухи о высадке на левобережье Херсона, призвали набраться терпения.

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Наталія Медведєва

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