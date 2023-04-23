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В ВСУ прокомментировали слухи о высадке на левобережье Херсонщины: Наберитесь терпения

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2023, 11:33
В ВСУ прокомментировали слухи о высадке на левобережье Херсонщины: Наберитесь терпения - Фото
Наталья Гуменюк (фото — ее Facebook)

Институт изучения войны (ISW) в своем воскресном отчете заявил, что украинские силы, вероятно, смогли высадиться на левом берегу Днепра в Херсонской области. Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в ответ на эти сообщения попросила "набраться терпения".

"Я хочу, чтобы все поняли, что очень сложная работа продолжается, когда нужно пересечь такое препятствие как Днепр. Когда линия фронта проходит по такой широкой мощной реке. Поэтому условия военной операции требуют информационной тишины до тех пор, когда не будет безопасно для наших военных. Поэтому здесь нужно набраться терпения даже лучшим "студентам" Института изучения войны", – сказала Гуменюк в эфире Единого телемарафона.

Она заверила, что на юге будут хорошие новости, но позже.

ISW сообщил о высадке на левом берегу со ссылкой на кадры, опубликованные в российском сегменте интернета.

С помощью геолокации вашингтонские аналитики делают вывод, что украинские военные могли находиться к северу от Олешек.

Андрій Водяний
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война херсонська область Наталья Гуменюк
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