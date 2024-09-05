Впервые с начала вторжения. Украина призвала МВФ не отправлять миссию в Россию
Украина призвала Международный валютный фонд не возобновлять никакого сотрудничества с Россией после сообщения, что организация пришлет миссию в страну-агрессора. Соответствующее заявление появилось на сайте Министерства иностранных дел.
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"Украина обеспокоена сообщениями о том, что Международный валютный фонд планирует возобновить сотрудничество с Россией и направить миссию в Москву", – говорится в сообщении.
Дипломатическое ведомство добавляет: для главного финансового учреждения ООН "было бы абсурдом" легитимизировать режим РФ, фактически разрушивший сами основы устава этой организации, когда начал самую большую захватническую войну в Европе со II Мировой войны и стал совершать зверства против украинцев.
Соответственно Украина призывает МВФ не возобновлять никакого сотрудничества с Россией и оставаться преданными целям и принципам Устава ООН.
"Обращаемся ко всем ключевым стейкхолдерам, странам-членам и менеджменту МВФ с призывом еще больше изолировать государство-агрессора и не возобновлять диалог, пока РФ убивает гражданских, детей, разрушает не только Украину, но и международные правила и принципы в целом", – заключает МИД. .
Ранее, 3 сентября, исполнительный директор МВФ в России Алексей Можин сообщил британскому агентству Reuters, что эта организация отправит свою официальную миссию в Москву – возглавить делегацию должен аргентинец Жак Миньян.
Это будет первая миссия с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.
- С начала большой войны Украина получила $10,2 млрд от МВФ.
- В конце июня 2024 года Исполнительный совет МВФ завершил четвертый пересмотр программы расширенного финансирования для Украины (EFF), по итогам которого в начале июля Украина получила транш в размере около $2,2 млрд. Общий объем средств, привлеченных в рамках программы, достиг $7,6 млрд.
- В начале сентября МВФ начал миссию для пятого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF), которая позволит Украине привлечь $1,1 млрд уже этой осенью.
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