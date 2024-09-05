Україна закликала МВФ не надсилати місію до Росії

Україна закликала МВФ не надсилати місію до Росіїуточнено
Україна закликала Міжнародний валютний фонд не відновлювати жодної співпраці з Росією, після повідомлення, що організація надішле місію до країни-агресора. Відповідна заява з'явилася на сайті Міністерства закордонних справ.
Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram
"Україна занепокоєна повідомленнями про те, що Міжнародний валютний фонд планує відновити співпрацю з Росією та направити місію до Москви", – йдеться у дописі.
Дипломатичне відомство додає: для головної фінансової установи ООН "було б абсурдом" легітимізувати режим РФ, котрий фактично зруйнував самі основи статуту цієї організації, коли розпочав найбільшу загарбницьку війну у Європі з ІІ Світової війни та став вчиняти звірства проти українців.
Відповідно Україна закликає МВФ не відновлювати жодної співпраці з Росією та залишатися відданими цілям і принципам Статуту ООН.
"Звертаємося до всіх ключових стейкхолдерів, країн-членів і менеджменту МВФ із закликом ще більше ізолювати державу-агресора і не відновлювати діалог, допоки РФ вбиває цивільних, дітей, руйнує не лише Україну, а й міжнародні правила і принципи загалом", – підсумовує МЗС.
Раніше, 3 вересня, виконавчий директор МВФ у Росії Олексій Можин повідомив британській агенції Reuters, що ця організація відправить свою офіційну місію до Москви – очолити делегацію має аргентинець Жак Міньян.
УТОЧНЕНО. Остання місія МВФ до Росії була у 2019 році, до пандемії COVID, а у 2022-2023 роках подальших місій не було через повномасштабне вторгнення в Україну.
- З початку великої війни Україна отримала $10,2 млрд від МВФ.
- Наприкінці червня 2024 року Виконавча рада МВФ завершила четвертий перегляд програми розширеного фінансування для України (EFF), за підсумками якого на початку липня Україна отримала транш у розмірі близько $2,2 млрд. Загальний обсяг коштів, залучених у межах програми, досяг $7,6 млрд.
- На початку вересня МВФ розпочав місію для п'ятого перегляду програми розширеного фінансування (EFF), що дасть Україні змогу залучити $1,1 млрд вже цієї осені.
Читайте думку: Мені цікаво, що зараз думають про МВФ ті, хто вважають їх святими