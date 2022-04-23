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"Враг готовит подлости этой ночью". В Николаеве и Харькове продлили комендантский час

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2022, 10:55
Фото: depositphotos.com

В Николаеве продлили комендантский час – с 19:00 до 05:00, поскольку есть информация, что оккупанты могут готовить провокации на Пасху. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram. 

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"Прошу всех остаться дома в эту ночь. Есть вероятность, что враг готовит подлость именно этой ночью", – сообщил Виталий Ким. 

Он призвал всех жителей по возможности остаться дома в субботу и воскресенье, чтобы не подвергать себя опасности.

Глава ОВА также сообщил, что этой ночью россияне снова обстреливали Николаев: ударили по заброшенному кафе, поэтому пострадавших нет. Также оккупанты повредили линию электропередач.

Комендантское время продлили сегодня и в Харькове – с 19:00 до 05:00.

"Мы встречались с представителями церквей и вместе решили, что ночных богослужений не будет! Мы не можем допустить скопления людей, безопасность – прежде всего", – сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

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Наталия Фреик
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война Николаев Харьков провокации РФ комендантский час
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