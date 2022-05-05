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"Враг хочет бить ракетами". Жителям Франковска посоветовали на три дня уехать из города

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2022, 16:20
Фото: depositphotos.com

Мэрия Ивано-Франковска отменила все массовые мероприятия, запланированные на выходные и 9 мая из-за угрозы ракетных обстрелов. Об этом сообщается на странице городского головы Руслана Марцинкива в Facebook.

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"Есть определенная информация, враг хочет и дальше бить ракетами, поэтому 7-9 числа никаких публичных мероприятий не будет", – сказал Марцинкив в обращении к горожанам.

Он посоветовал на эти три дня уехать за пределы города. Тех, у кого нет возможности находиться за пределами Ивано-Франковска три дня, просят не собираться в центре города, в парках и на местном озере.

7 мая Ивано-Франковск должен был отмечать 360-летие со дня основания.

"Отнеситесь с пониманием. Все будет хорошо. Мы обязательно победим, обязательно соберемся вместе, но это будет после победы", – отметил мэр.

Андрей Водяный
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