"Враг идет ва-банк". Россия вынуждена стягивать силы с Дальнего Востока и Урала – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россия пошла ва-банк и пытается любой ценой победить в войне с Украиной. Об этом он сказал в пятницу в эфире телеканала Киев.

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"Враг вооружен, враг коварен. Враг идет ва-банк, не жалеет ни людей, ни денег, ни чего-либо, чтобы достичь той цели, которую он поставил перед собой, а она довольно проста – это колонизация нашей страны, возвращение в лоно российской цивилизации", — заявил Данилов.

Чтобы вести борьбу с Украиной, враг вынужден мобилизовывать технику, боеприпасы с Дальнего Востока, Урала, других территорий.

"Россия – большая страна, там очень много запасов еще с советских времен. И они готовят ими с утра до вечера, потому что – еще раз подчеркиваю – пошли ва-банк. Они не могут проиграть, как они считают, эту войну", — сказал Данилов.

По его мнению, российская пропаганда навязала населению мнение о том, что другие страны – это хлам, а россияне – избранная нация.

1 сентября Данилов подверг критике западных политиков, которые не верят в способность Украины отвоевать захваченные территории. Он заявил, что Украина может отвоевать то, что Россия оккупировала и сделает это.

Андрей Водяный

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