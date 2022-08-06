UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Враг идет ва-банк". Россия вынуждена стягивать силы с Дальнего Востока и Урала – Данилов

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2022, 00:20
Фото: СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россия пошла ва-банк и пытается любой ценой победить в войне с Украиной. Об этом он сказал в пятницу в эфире телеканала Киев.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Враг вооружен, враг коварен. Враг идет ва-банк, не жалеет ни людей, ни денег, ни чего-либо, чтобы достичь той цели, которую он поставил перед собой, а она довольно проста – это колонизация нашей страны, возвращение в лоно российской цивилизации", — заявил Данилов.

Чтобы вести борьбу с Украиной, враг вынужден мобилизовывать технику, боеприпасы с Дальнего Востока, Урала, других территорий.

"Россия – большая страна, там очень много запасов еще с советских времен. И они готовят ими с утра до вечера, потому что – еще раз подчеркиваю – пошли ва-банк. Они не могут проиграть, как они считают, эту войну", — сказал Данилов.

По его мнению, российская пропаганда навязала населению мнение о том, что другие страны – это хлам, а россияне – избранная нация.

  • 1 сентября Данилов подверг критике западных политиков, которые не верят в способность Украины отвоевать захваченные территории. Он заявил, что Украина может отвоевать то, что Россия оккупировала и сделает это.
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Алексей Данилов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 