"Можем и сделаем". Данилов – о намерении Украины отвоевать захваченные Россией территории

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подверг резкой критике западных политиков, которые не верят в способность Украины отвоевать захваченные территории.

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"Опасный российский нарратив, который с удовольствием подхватывают "полезные идиоты" путина на Западе: Украина не сможет военным путем вернуть захваченные территории. Это заблуждение! Можем и сделаем. Сначала – уничтожение оккупантов, потом – дипломатия. Единственный язык, который понимают рашисты", – написал Данилов в Twitter.

Небезпечний російський наратив, який із задоволенням підхоплюють "корисні ідіоти" путіна на Заході: Україна не зможе військовим шляхом повернути захоплені території. Це омана! Можемо і зробимо. Спочатку – знищення окупантів, потім – дипломатія. Єдина мова, яку розуміють рашисти. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) August 1, 2022

Министр обороны Алексей Резников в начале июля сказал, что россияне используют только пропагандистскую риторику и отказываются от малейших компромиссов, что делает переговоры нереальными.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк позже заявил, что возобновление переговоров с Россией будет возможно после победы украинской армии на южном и восточном направлениях. По его словам, основанием для переговоров станет деоккупация Херсона, Бердянска и Мариуполя.

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Андрей Водяный

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