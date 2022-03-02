Враг пытается избегать прямых столкновений с ВСУ. Полная сводка Генштаба на 12:00

Вооруженные силы Украины начинают перехватывать инициативу у российских оккупантов на отдельных направлениях. Враг пытается избегать прямых столкновений не только с украинскими войсками, но и с гражданскими жителями, которые блокируют движение его колонн. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке на 12:00 2 марта.

"Враг пытается удержать боеспособность своих подразделений, понимая, что "легкой прогулки" не получилось... На территории Украины перестает действовать российская пропаганда, и "освободители" осознают, что их здесь никто не ждал", – говорится в сообщении.

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На Волынском направлении противник потерял инициативу и активные действия не ведет.

На Полесском направлении российские оккупанты продолжают продвижение в направлении Макаров – Брусилов – Фастов, и частью сил – на Киев.

В направлениях на Малин и Ирпень они потеряли наступательный темп, понесли значительные потери и остановлены на невыгодных рубежах.

На Чернобыльском направлении враг пытался развить наступление в направлении Демидова и Ирпени, но также потерял наступательный потенциал, остановлен.

В Житомирской области – пытается разместить передовые подразделения в районах населенных пунктов Гореничи, Шпитьки, Петрушки.

Одновременно противник развертывает полевые и логистические лагеря в районах населенных пунктов Бородянка, Катюжанка, Гавронщина.

На Северском направлении враг из состава 1-ой танковой армии и 20-ой общевойсковой армии ВС РФ, ведущий наступательные действия в направлении Краснограда и Изюма с целью создания условий для окружения группировки объединенных сил, понес потери и остановлен на рубежах Богодухов, Чугуев, Шевченково.

На Черниговском направлении противник остановлен.

На Нежинском направлении – совершил перемещение в направлении населенных пунктов Новая Басань, Козелец.

На Донецком направлении противник силами 1-ой, 2-ой АК и 8-ой армии основные усилия сосредоточил на цели: выйти к административным границам Донецкой и Луганской областей. Цель не достигнута, блокировать Мариуполь не смог.

На юге противник предпринимает попытки продолжить наступление в направлении Запорожья, частью сил – на Мариуполь.

В Черноморской операционной зоне российские оккупанты продолжают подготовку к проведению морской десантной операции на Черноморском побережье Украины (районы Затока, Одесса). Отмечено развертывание корабельных групп флота в открытом море.

"Враг деморализован и продолжает нести потери в личном составе и технике. Российская пропаганда трещит по швам. Вместе победим", – сообщает Генштаб ВСУ.

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Валерия Кондратова

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