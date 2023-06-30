Враг рассылает на электронные почты фейковые письма об отпусках для воинов ВСУ – Стратком

Управление стратегических коммуникаций ВСУ предупреждает о новом фишинге: враг рассылает на установленные электронные почты фейковые письма об отпусках для воинов ВСУ.

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"Если получили такое письмо, то ни в коем случае не открывайте, не кликайте на файлы и на ссылки в письме", – предостерегли в Страткоме.

Такие письма призывают отмечать как фишинг.

Если письмо поступило на служебные адреса электронной почты, в Страткоме призвали сообщать об этом соответствующее подразделение кибербезопасности.

Также по возможности рекомендуется предоставить эту информацию команде реагирования на киберинциденты.

Сегодня Зеленский подписал новый закон о доплатах военным во время военного положения, отменяющий предыдущее решение парламента о возврате выплат 30 000 грн. Закон также предусматривает, что во время военного положения военным будет гарантироваться отпуск продолжительностью 30 дней + 10 дней по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам.

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