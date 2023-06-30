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Враг рассылает на электронные почты фейковые письма об отпусках для воинов ВСУ – Стратком

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2023, 23:08
Враг рассылает на электронные почты фейковые письма об отпусках для воинов ВСУ – Стратком - Фото
Военный шеврон с малым гербом Украины (фото – depositphotos.com)

Управление стратегических коммуникаций ВСУ предупреждает о новом фишинге: враг рассылает на установленные электронные почты фейковые письма об отпусках для воинов ВСУ.

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"Если получили такое письмо, то ни в коем случае не открывайте, не кликайте на файлы и на ссылки в письме", – предостерегли в Страткоме.

Такие письма призывают отмечать как фишинг.

Если письмо поступило на служебные адреса электронной почты, в Страткоме призвали сообщать об этом соответствующее подразделение кибербезопасности.

Также по возможности рекомендуется предоставить эту информацию команде реагирования на киберинциденты.

Враг рассылает на электронные почты фейковые письма об отпусках для воинов ВСУ – Стратком

  • Сегодня Зеленский подписал новый закон о доплатах военным во время военного положения, отменяющий предыдущее решение парламента о возврате выплат 30 000 грн. Закон также предусматривает, что во время военного положения военным будет гарантироваться отпуск продолжительностью 30 дней + 10 дней по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам.
Оксана Житнюк
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фейкотпускфишинг
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