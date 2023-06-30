Враг рассылает на электронные почты фейковые письма об отпусках для воинов ВСУ – Стратком
30.06.2023, 23:08
Военный шеврон с малым гербом Украины (фото – depositphotos.com)
Управление стратегических коммуникаций ВСУ предупреждает о новом фишинге: враг рассылает на установленные электронные почты фейковые письма об отпусках для воинов ВСУ.
Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube
"Если получили такое письмо, то ни в коем случае не открывайте, не кликайте на файлы и на ссылки в письме", – предостерегли в Страткоме.
Такие письма призывают отмечать как фишинг.
Если письмо поступило на служебные адреса электронной почты, в Страткоме призвали сообщать об этом соответствующее подразделение кибербезопасности.
Также по возможности рекомендуется предоставить эту информацию команде реагирования на киберинциденты.
- Сегодня Зеленский подписал новый закон о доплатах военным во время военного положения, отменяющий предыдущее решение парламента о возврате выплат 30 000 грн. Закон также предусматривает, что во время военного положения военным будет гарантироваться отпуск продолжительностью 30 дней + 10 дней по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Спецслужбы России нацелили пропаганду на немцев: создан фейковый сайт "от Зеленского" – ОП 08.09.2022Совбез ООН по ЗАЭС. Кислица выставил на смех "кривую" дипломатию российского посла Небензи 07.09.2022"Нацистка ставила клеймо на трупах наших". В РФ накручивают себя страшилками об украинцах 05.09.2022
Последние новости
Комментарии