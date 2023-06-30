RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Ворог розсилає на електронні пошти фейкові листи щодо відпусток для воїнів ЗСУ – Стратком

Этот материал также доступен на русском
30.06.2023, 23:08
Ворог розсилає на електронні пошти фейкові листи щодо відпусток для воїнів ЗСУ – Стратком - Фото
Військовий шеврон з малим гербом України (фото – depositphotos.com)

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ попереджає про новий фішинг: ворог розсилає на встановлені електронні пошти фейкові листи щодо відпусток для воїнів ЗСУ.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

 
"Якщо отримали такого листа, то у жодному разі не відкривайте, не клікайте на файли й на посилання у листі", – застерегли у Страткомі.

Такі листи закликають позначати як фішинг.

Якщо лист надійшов на службові адреси електронної пошти, у Страткомі закликали повідомляти про це відповідний підрозділ кібербезпеки.

Також, за можливості, рекомендується надати цю інформацію команді реагування на кіберінциденти.

Ворог розсилає на електронні пошти фейкові листи щодо відпусток для воїнів ЗСУ – Стратком

  • Сьогодні Зеленський підписав новий закон про доплати військовим під час воєнного стану, який скасовує попереднє рішення парламенту про повернення виплат 30 000 грн. Закон також передбачає, що під час воєнного стану військовим гарантуватиметься відпустка тривалістю 30 днів + 10 днів за сімейними обставинами чи з інших поважних причин.
Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
відпусткафейкфішинг
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 