Ворог розсилає на електронні пошти фейкові листи щодо відпусток для воїнів ЗСУ – Стратком

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ попереджає про новий фішинг: ворог розсилає на встановлені електронні пошти фейкові листи щодо відпусток для воїнів ЗСУ.

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"Якщо отримали такого листа, то у жодному разі не відкривайте, не клікайте на файли й на посилання у листі", – застерегли у Страткомі.

Такі листи закликають позначати як фішинг.

Якщо лист надійшов на службові адреси електронної пошти, у Страткомі закликали повідомляти про це відповідний підрозділ кібербезпеки.

Також, за можливості, рекомендується надати цю інформацію команді реагування на кіберінциденти.

Сьогодні Зеленський підписав новий закон про доплати військовим під час воєнного стану, який скасовує попереднє рішення парламенту про повернення виплат 30 000 грн. Закон також передбачає, що під час воєнного стану військовим гарантуватиметься відпустка тривалістю 30 днів + 10 днів за сімейними обставинами чи з інших поважних причин.

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