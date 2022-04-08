Враг заканчивает подготовку к большой битве на Донбассе – глава Луганской ОВА

Войска России заканчивают подготовку к большой битве на Донбассе, но пока массированного прорыва нет. Об это заявил в эфире национального телемарафона глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"Мы чувствуем окончание подготовки к массированному прорыву, большой битве которая будет у нас в Луганской и Донецкой областях", – сказал Гайдай.

По его словам, враг постоянно пытается прорвать линию оборону по определенным направлениям, например, вчера с 04:00 утра было сражение в Рубежном. Гайдай сказал, что оно увенчалось успехом для украинских бойцов: уничтожено до 50 вражеских военных, подбито несколько танков и БТР.

"Мы видим, что идет накопление, увеличение обстрелов, бомбардировок и попыток атак. Но это еще не прорыв", – сказал он.

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Марк Сировой

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