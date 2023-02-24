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Все мосты через Днепр в Киеве были заминированы, их бы взорвали – Резников о начале войны

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2023, 23:03
Все мосты через Днепр в Киеве были заминированы, их бы взорвали – Резников о начале войны - Фото
Алексей Резников (Скриншот видео)

В феврале 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, все мосты через Днепр в Киеве были заминированы. В случае прорыва россиян с севера мосты бы взорвали. Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников в фильме Дмитрия Комарова Year.

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"Они все были заминированы. Была команда и инструкция – в случае, если прорыв, то обрезать естественно возможность перехода с левого берега на правый", – рассказал Резников о минировании мостов через Днепр в Киеве и готовности их подорвать при необходимости.

Начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала рассказал, что план россиян по захвату Киева подразумевал наступление с четырех направлений.

"Первый с Черниговского, который развивался в направлении Броваров. Следующий – из Сум, который должен был выйти на трассу Одесса – Киев. Направление через Чернобыльскую зону. И следующий – через Житомирскую трассу с беларуской границы на Одесскую трассу", – рассказал Шаптала.

  • Сегодня, 24 февраля, исполнился год со дня полномасштабного вторжения России в Украину.

Читайте также: Год несокрушимости: Мы готовы ко всему. Мы победим всех. Потому что мы – это Украина!

Наталія Медведєва
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Алексей Резников война киев Сергей Шаптала
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