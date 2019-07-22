Все поддерживаемые Венгрией кандидаты проигрывают в Закарпатье

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Трое кандидатов в депутаты Рады, которые баллотировались в мажоритарных округах в Закарпатской области и имели поддержку со стороны венгерских властей, проигрывают. Об этом пишет Европравда, ссылаясь на данные Центризбиркома.

Три венгерских кандидата - Василий Брензович, Иосиф Борт и Миклош Товт - баллотировались как самовыдвиженцы в парламент по мажоритарным округам, используя как украинскую, так и венгерскую версию лозунга "Nekünk Kárpátalja az első". На украинский эта фраза переводится как "Для нас главное - Закарпатье".

Василий Брензович, который в прошлом созыве был депутатом от БПП, проигрывает в округе N73. По подсчетам 55,65% протоколов, у него вдвое меньше голосов, чем у конкурента Владислава Поляка.

Брензович возглавляет Общество венгерской культуры Закарпатья, за неделю до выборов он встречался в Будапеште с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

В округе N69 Миклош Товт занимает третье место (14,22% голосов), там обработано уже 72,18% протоколов. Иосиф Борт в округе N68 идет только четвертым с результатом 15,90% голосов, ЦИК обработала почти половину протоколов.

На прошлой неделе украинские власти заявили, что обеспокоен рядом визитов на Закарпатье официальных лиц Венгрии и их публичными заявлениями агитационного характера в поддержку Брензовича и других кандидатов.

Министерство иностранных дел Украины предупредило венгерских чиновников, что готово принять меры, чтобы не допустить вмешательства венгерских властей во внутриполитическую жизнь Украины перед парламентскими выборами.

Ранее сообщалось, что на 69-м одномандатном избирательном округе в Закарпатской области, где на прошлых двух выборах в Верховную Раду побеждал Виктор Балога, сейчас после 75% подсчитанных протоколов с минимальным отрывом от него лидирует кандидат от Слуги народа Эдгар Токар.