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Все украинцы должны проходить военную подготовку, "пока Россия не развалится" – министр

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2023, 14:51
Все украинцы должны проходить военную подготовку,
Юлия Лапутина (Фото: LIGA.net)

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина заявила, что все население Украины должно периодически проходить военную подготовку, "пока Россия не развалится до конца". Об этом она заявила на пресс-конференции.

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"Мы же понимаем, что наш враг, пока Россия не развалится до конца, будет с нами рядом. Мы должны понимать, что все эти люди, которые имели боевой опыт, – это наш потенциал национальной устойчивости. То есть мы должны их оставлять в таком состоянии, чтобы они могли в случае эскалации военной угрозы снова пойти в строй и защищать страну", – сказала Лапутина.

Она считает, что в Украине должны быть периодические военные учения. Министр привела пример Израиля, где "каждый год человек любого пола проходит военные курсы".

"Мы должны сделать соответствующие шаги, чтобы была постоянная военная подготовка всего населения. А военные, имеющие боевой опыт, должны интегрироваться в учебные заведения и обучать других военной подготовке", – заявила министр, добавив, что "мы придем к тому, что мы все – страна защитников и защитниц, даже те, кто сейчас живет в более-менее мирных регионах".

  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не заинтересована воевать на территории России, а только выгнать оккупантов со своей земли, именно для этого необходимо наступательное оружие.

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Вадим Ребрина
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Израиль война ветеран Юлия Лапутина
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