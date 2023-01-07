Вселенский патриарх Варфоломей передал искреннее благословение украинскому народу

Вселенский патриарх Варфоломей передал украинскому народу искреннее благословение и поздравил с Рождеством Христовым. Об этом сообщается в Telegram Верховной Рады.

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Варфоломей сказал, что молится за объединение всех православных в Украине вокруг ПЦУ, "это единственно возможное решение", считает он.

"Мы молимся за завершение этой несправедливой войны и агрессии день и ночь, за украинских людей, сильных и отважных, решившихся защищать целостность и свободу Украины. Мы с вами через любовь и молитву", – сказал Варфоломей.

"Приветствую украинских верующих с Рождеством. Мы показываем единство с вашими верующими во имя свободы и стабильности в Украине", – добавил патриарх.

6 января 2019 Православная Церковь Украины получила от Варфоломея томос об автокефалии.

Сегодня предстоятель ПЦУ Епифаний провел праздничную службу в Киево-Печерской лавре.

Вадим Ребрина

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