Вселенский патриарх Варфоломей передал искреннее благословение украинскому народу
07.01.2023, 15:28
Вселенский патриарх Варфоломей (Фото - скриншот из видео)
Вселенский патриарх Варфоломей передал украинскому народу искреннее благословение и поздравил с Рождеством Христовым. Об этом сообщается в Telegram Верховной Рады.
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Варфоломей сказал, что молится за объединение всех православных в Украине вокруг ПЦУ, "это единственно возможное решение", считает он.
"Мы молимся за завершение этой несправедливой войны и агрессии день и ночь, за украинских людей, сильных и отважных, решившихся защищать целостность и свободу Украины. Мы с вами через любовь и молитву", – сказал Варфоломей.
"Приветствую украинских верующих с Рождеством. Мы показываем единство с вашими верующими во имя свободы и стабильности в Украине", – добавил патриарх.
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- Сегодня предстоятель ПЦУ Епифаний провел праздничную службу в Киево-Печерской лавре.
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