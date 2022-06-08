Всемирный банк одобрил выделение Украине еще $1,49 млрд на невоенные нужды

7 июня исполнительный совет Всемирного банка утвердил дополнительное финансирование для Украины в размере $1,49 млрд для выплаты заработной платы государственным и социальным работникам, увеличив общую сумму обещанной поддержки банка до более чем $4 млрд. Об этом сообщает Reuters.

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В заявлении Всемирного банка говорится, что это финансирование Украины поддерживают финансовые гарантии Великобритании, Нидерландов, Литвы и Латвии. Проект также поддерживается за счет параллельного финансирования из Италии и взносов нового многостороннего донорского трастового фонда.

Как отмечается, в мае финансовые лидеры промышленно-демократических стран G7 пообещали новое финансирование в размере $9,5 млрд, в результате чего их невоенная поддержка Украины достигла почти $20 млрд.

Всемирный банк работает со странами-донорами, чтобы использовать свои различные программы финансирования для поддержки здравоохранения, образования, социальных услуг, электро- и водоснабжения и дорог.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшее время Украине потребуется не менее $5 млрд в месяц, чтобы поддерживать работу правительства в ходе войны и вызванной вторжением России остановки значительной части экономики.

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Наталия Медведева

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