Всемирный банк выделяет Украине $200 млн на восстановление энергетики

Всемирный банк выделит $200 млн на восстановление энергетической инфраструктуры Украины, по мере использования средств еще $300 млн дополнительного финансирования предоставят партнеры и другие организации. Об этом сообщает Reuters.

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Агентство цитирует заявление Всемирного банка, в котором говорится, что транш Всемирного банка в размере $200 млн будет использован для аварийного ремонта трансформаторных станций, систем тепловой генерации и другого критического оборудования в Украине.

Транш аккумулируется в Фонде помощи, восстановления и реформирования Украины (URTF), который создан Всемирным банком. В фонд вносят средства также правительства Австрии, Канады, Исландии, Японии, Литвы, Нидерландов, Норвегии Швеции и Швейцарии.

Всемирный банк подчеркивает, что в течение осени и зимы от российских обстрелов пострадало более половины энергетической инфраструктуры Украины, что привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране. Хотя большую часть энергосистемы удалось вернуть в рабочее состояние, "значительные повреждения передающих подстанций продолжают ограничивать их мощность, что приводит к плановым сбросам нагрузки и отключениям электроэнергии в большинстве регионов", говорится в заявлении.

8 апреля глава Национального банка Украины Андрей Пышный возглавил официальную делегацию Украины для участия в собрании МВФ в Вашингтоне.

Украина обеспечена международной финансовой поддержкой как минимум до конца 2023 года, заявила 11 апреля министр финансов США Джанет Йеллен.

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Сергій Бережний

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