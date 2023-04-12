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Всемирный банк выделяет Украине $200 млн на восстановление энергетики

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2023, 21:54
Всемирный банк выделяет Украине $200 млн на восстановление энергетики - Фото
Всемирный банк (Фото - EPA)

Всемирный банк выделит $200 млн на восстановление энергетической инфраструктуры Украины, по мере использования средств еще $300 млн дополнительного финансирования предоставят партнеры и другие организации. Об этом сообщает Reuters

Агентство цитирует заявление Всемирного банка, в котором говорится, что транш Всемирного банка в размере $200 млн будет использован для аварийного ремонта трансформаторных станций, систем тепловой генерации и другого критического оборудования в Украине. 

Транш аккумулируется в Фонде помощи, восстановления и реформирования Украины (URTF), который создан Всемирным банком. В фонд вносят средства также правительства Австрии, Канады, Исландии, Японии, Литвы, Нидерландов, Норвегии Швеции и Швейцарии.

Всемирный банк подчеркивает, что в течение осени и зимы от российских обстрелов пострадало более половины энергетической инфраструктуры Украины, что привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране. Хотя большую часть энергосистемы удалось вернуть в рабочее состояние, "значительные повреждения передающих подстанций продолжают ограничивать их мощность, что приводит к плановым сбросам нагрузки и отключениям электроэнергии в большинстве регионов", говорится в заявлении.

  • 8 апреля глава Национального банка Украины Андрей Пышный возглавил официальную делегацию Украины для участия в собрании МВФ в Вашингтоне. 
  • Украина обеспечена международной финансовой поддержкой как минимум до конца 2023 года, заявила 11 апреля министр финансов США Джанет Йеллен.

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Сергій Бережний
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Всемирный банк финансовая помощь восстановление энергетики
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