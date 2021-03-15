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Всемирный конгресс украинцев исключил одну из организаций Латвии за антиукраинскую позицию

15.03.2021, 11:24
Всемирный конгресс украинцев исключил одну из организаций Латвии за антиукраинскую позицию - Фото
Президент ВКУ Павел Грод (Фото – пресс-служба Кабмина)

Объединение украинских обществ Латвии (ОУОЛ) исключено из Всемирного конгресса украинцев (ВКУ). Такое решение 13 марта принял совет директоров ВКУ, сообщает пресс-служба конгресса.

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Деятельность ОУОЛ признана антиукраинской и противоречащей основным принципам и ценностям ВКУ. В конгрессе подчеркнули, что такое решение принимается впервые за более чем 50 лет его существования. ОУОЛ – одна из трех организаций-членов конгресса из Латвии.

Решение принято после долгосрочного мониторинга деятельности ОУОЛ, утверждают в ВКУ.

В открытых источниках со стороны ОУОЛ "обнаружено продвижение антиукраинской информации в соцсетях, действия в русле идеологии "русского мира", распространение дезинформации о войне на востоке Украины и клевета на правительство Украины, заявления, дискредитирующие Революцию достоинства и облагораживающие террористов и военных преступников на Донбассе, сотрудничество с российскими пропагандистскими СМИ, пропаганда запрещенных в Латвии советских символов, участие руководителей и представителей ОУОЛ в мероприятиях посольства России и приглашение на мероприятия ОУОЛ российских дипломатов".

  • В конце 2019 года посольство Украины в Латвии выступило с заявлением о нарушении членом ОУОЛ Леонидом Мухиным законодательства Украины о посещении временно оккупированных территорий, сообщает Крым.Реалии.
  • 14 октября 2019 года Мухин участвовал в пресс-конференции в оккупированном Симферополе, пригласил налаживать сотрудничество с украинцами Латвии и Эстонии представителей оккупационной власти в Крыму и террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".
  • Представители ОУОЛ в интервью пропагандистским российским СМИ заявляли о давлении на организацию со стороны посольства Украины.
  • В июле 2019 года Всемирный конгресс украинцев был признан нежелательной организацией в России.
Денис Юдин
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Всемирный конгресс украинцев Латвия исключение Объединение украинских обществ Латвии
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