Всемирный конгресс украинцев исключил одну из организаций Латвии за антиукраинскую позицию

Объединение украинских обществ Латвии (ОУОЛ) исключено из Всемирного конгресса украинцев (ВКУ). Такое решение 13 марта принял совет директоров ВКУ, сообщает пресс-служба конгресса.

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Деятельность ОУОЛ признана антиукраинской и противоречащей основным принципам и ценностям ВКУ. В конгрессе подчеркнули, что такое решение принимается впервые за более чем 50 лет его существования. ОУОЛ – одна из трех организаций-членов конгресса из Латвии.

Решение принято после долгосрочного мониторинга деятельности ОУОЛ, утверждают в ВКУ.

В открытых источниках со стороны ОУОЛ "обнаружено продвижение антиукраинской информации в соцсетях, действия в русле идеологии "русского мира", распространение дезинформации о войне на востоке Украины и клевета на правительство Украины, заявления, дискредитирующие Революцию достоинства и облагораживающие террористов и военных преступников на Донбассе, сотрудничество с российскими пропагандистскими СМИ, пропаганда запрещенных в Латвии советских символов, участие руководителей и представителей ОУОЛ в мероприятиях посольства России и приглашение на мероприятия ОУОЛ российских дипломатов".

В конце 2019 года посольство Украины в Латвии выступило с заявлением о нарушении членом ОУОЛ Леонидом Мухиным законодательства Украины о посещении временно оккупированных территорий, сообщает Крым.Реалии.

14 октября 2019 года Мухин участвовал в пресс-конференции в оккупированном Симферополе, пригласил налаживать сотрудничество с украинцами Латвии и Эстонии представителей оккупационной власти в Крыму и террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

Представители ОУОЛ в интервью пропагандистским российским СМИ заявляли о давлении на организацию со стороны посольства Украины.

В июле 2019 года Всемирный конгресс украинцев был признан нежелательной организацией в России.

Денис Юдин

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