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ВСП отказал Генпрокуратуре в заочном аресте судьи Татькова

ВСП отказал Генпрокуратуре в заочном аресте судьи Татькова - Фото
Виктор Татьков
22.08.2019, 16:56

Высший совет правосудия счел недостаточными доказательства, представленные ГПУ

Высший совет правосудия вернул генеральному прокурору Юрию Луценко представление об аресте экс-главы высшего хозяйственного суда Виктора Татькова. Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины.

ВСП указывает, что представление об аресте должно быть мотивированным и содержать конкретные факты и доказательства, подтверждающие общественно-небезопасные действия судьи, а также обоснование необходимости задержания. ВСП счел представление на арест Татькова не соответствующим этим требованиям.

Сейчас Татьков находится за границей: сначала лечился в Германии, затем переехал в Австрию, где даже попросил политического убежища. Без согласия ВСП его экстрадиция в Украину будет невозможной.

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