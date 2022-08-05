Вспышку обезьяньей оспы объявили чрезвычайной ситуацией в США

4 августа Соединенные Штаты объявили распространение обезьяньей оспы чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. Об этом сообщает Reuters.

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Ожидается, что объявление вспышки обезьяньей оспы чрезвычайной ситуацией позволит получить в США дополнительное финансирование и средства для борьбы с этой болезнью.

По состоянию на 3 августа, в США число случаев обезьяньей оспы превысило 6600.

"Мы готовы вывести наш ответ на новый уровень в борьбе с этим вирусом, и мы призываем каждого американца серьезно отнестись к обезьяньей оспе", – заявил на брифинге министр здравоохранения и социальных служб США Ксавьер Бесерра.

Обезьянья оспа начала распространяться в Европе, а затем перебралась в США, где сейчас зарегистрировано больше всего случаев заболевания в мире.

Правительства внедряют вакцины и методы лечения, которые сначала были одобрены для лечения оспы, но также работают и для лечения обезьяньей оспы.

Правительство США намерено вакцинировать более 1,6 миллиона человек из групп высокого риска.

По информации ВОЗ, обезьянья оспа, впервые обнаруженная у обезьян в 1958 году, имеет легкие симптомы, включая лихорадку, боли и гнойные поражения кожи, и люди, как правило, выздоравливают от него в течение двух-четырех недель. Он распространяется через тесный физический контакт и редко приводит к летальному исходу.

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Наталия Медведева

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