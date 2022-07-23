ВОЗ объявила вспышку обезьяньей оспы глобальной чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку обезьяньей оспы глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Об этом сообщает BBC.

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Сейчас зарегистрировано более 16 000 случаев заболевания в 75 странах, сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус. По его словам, умерли пять человек.

Агентство отмечает, что в настоящее время есть только две другие подобные чрезвычайные ситуации в области здравоохранения — пандемия коронавируса и продолжающиеся усилия по искоренению полиомиелита.

Гебреисус сказал, что комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ не смог прийти к единому мнению о том, следует ли классифицировать вспышку обезьяньей оспы как глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения. Однако, по его словам, вспышка быстро распространилась по всему миру, и он решил, что это действительно вызывает международную озабоченность.

Глава ВОЗ также отметил, что слишком мало известно о новых способах передачи болезни, которые позволили ей распространиться.

"По оценке ВОЗ, риск оспы обезьян умеренный в глобальном масштабе и во всех регионах, за исключением европейского региона, где мы оцениваем риск как высокий", — сказал Гебреисус.

По его словам, сегодняшнее решение ВОЗ поможет ускорить разработку вакцин и реализацию мер по ограничению распространения вируса.

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Вадим Ребрина

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