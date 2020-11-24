Вступили в силу новые ПДД: пассажиры такси должны пристегиваться, пешеходы – отражать свет

Вступили в силу изменения в Правила дорожного движения, согласно которым пассажиры такси должны пристегиваться ремнем безопасности, а пешеходы – использовать светоотражающие элементы в темное время суток. Об этом сообщил в Facebook первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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Если раньше водители и пассажиры такси могли не пристегиваться во время движения в населенном пункте, а инструкторы по вождению – и за его пределами, то теперь все они должны быть пристегнуты. Это правило обязывает водителей такси обеспечить наличие ремней безопасности как на переднем, так и на заднем сиденье и напоминать пассажирам о необходимости их использовать, пишет Белошицкий.

Не пристегиваться в населенном пункте разрешается только водителям и пассажирам с инвалидностью, если это физиологически невозможно, а также водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств.

Также запрещается изменять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков, наносить на них дополнительные обозначения или закрывать их, они должны быть чистыми и достаточно освещенными.

Велосипедистам разрешается движение по полосе для маршрутных транспортных средств.

Пешеходы во время движения по проезжей части или обочине в темное время суток и в условиях недостаточной видимости обязательно должны использовать светоотражающие элементы.

Министерство внутренних дел Украины запустило приложение, в котором можно оплатить штраф за нарушение ПДД и увидеть на карте, где размещены камеры.

Вадим Ребрина

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